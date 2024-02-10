Motosikletli halı hırsızı

Ataşehir'de Kayışdağı Mahallesi, Güler Sokakta geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre, motosikletle cadde üzerinden geçen ismi henüz öğrenilemeyen erkek bir şahıs sokak üzerinde bir apartmanın birinci katında kuruması için balkona asılmış halıları çaldı.

Şahsın hırsızlık yaptığı anlar ise başka bir binanın güvelik kamerasına anbean yansıdı. Kuruması için balkona astığı halıları yerinde bulamayan ev sakini, halılara ne olduğunu öğrenmek için güvenlik kamerasına bakınca, motosikletli bir erkek şahıs tarafından çalındığını gördü.

Durumun Emniyet ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri yaşanılan hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlattı.

Mahalle sakinlerinden Selma Harmancıoğlu, "Olay gece 24.00 gibi oldu. Ben kameradan gördüm. Halıları çekiyor motosiklete koyuyordu. Yağmur yok diye balkona asmıştı, almamış demek gece içeriye, 3-4 tane halısı gitmiş" dedi.