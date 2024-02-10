Motosikletli halı hırsızı

Kaynak: İHA
Motosikletli halı hırsızı
Ataşehir'de motosikletli bir şahıs, bir apartmanın birinci katındaki evin balkonuna asılı halde bulunan halıları çaldı. Hırsızlık anları ise başka bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Ataşehir'de Kayışdağı Mahallesi, Güler Sokakta geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre, motosikletle cadde üzerinden geçen ismi henüz öğrenilemeyen erkek bir şahıs sokak üzerinde bir apartmanın birinci katında kuruması için balkona asılmış halıları çaldı.

Şahsın hırsızlık yaptığı anlar ise başka bir binanın güvelik kamerasına anbean yansıdı. Kuruması için balkona astığı halıları yerinde bulamayan ev sakini, halılara ne olduğunu öğrenmek için güvenlik kamerasına bakınca, motosikletli bir erkek şahıs tarafından çalındığını gördü.

Durumun Emniyet ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri yaşanılan hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlattı.

Mahalle sakinlerinden Selma Harmancıoğlu, "Olay gece 24.00 gibi oldu. Ben kameradan gördüm. Halıları çekiyor motosiklete koyuyordu. Yağmur yok diye balkona asmıştı, almamış demek gece içeriye, 3-4 tane halısı gitmiş" dedi.

aw138857-01.jpg

aw138857-02.jpg

aw138857-03.jpg

Son Haberler
Tunç Soyer, Özgür Özel’in teklifini reddettiğini açıkladı Siyaset
Tunç Soyer, Özgür Özel’in teklifini reddettiğini açıkladı
İstanbul’un son anketi açıklandı. İki ankette de aynı aday önde Gündem
İstanbul’un son anketi açıklandı. İki ankette de aynı aday önde
Galatasaray Başkan Yardımcısı transferi duyurdu. Önümüzdeki sezon takıma katılacak Spor
Galatasaray Başkan Yardımcısı transferi duyurdu. Önümüzdeki sezon takıma katılacak
Karadeniz'de suyun altından gelen patlama sesleri çözülemiyor. Vatandaşlar sabaha kadar uyuyamadı Yaşam
Karadeniz'de suyun altından gelen patlama sesleri çözülemiyor. Vatandaşlar sabaha kadar uyuyamadı
Chery Türkiye piyasasına iki yeni modelle girdi. İşte fiyatları Ekonomi
Chery Türkiye piyasasına iki yeni modelle girdi. İşte fiyatları
Herkes 'Süleyman Seba mı' dedi. Fotoğrafa dikkat Spor
Herkes 'Süleyman Seba mı' dedi. Fotoğrafa dikkat
Galatasaray'da antrenman öncesi kriz. Muslera takım arkadaşını zor durdurdu Spor
Galatasaray'da antrenman öncesi kriz. Muslera takım arkadaşını zor durdurdu