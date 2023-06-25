Motosikletli kuryenin bebekli yolculuğu kamerada

DHA’nın haberine göre, olay, sabah saatlerinde D-100 Karayolu Zümrütevler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; 34 EBU 287 plakalı motosikletli kurye, kanguruda olan bebeği göğsüne asarak motosikletle trafikte ilerlemeye başladı. Emniyet şeridinde bir süre ilerleyen motosikletli kurye o sırada başka bir aracın içindeki sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde bir süre emniyet şeridinde ilerleyen kuryenin bir süre sonra yoğun trafiğe aldırış etmeden ikinci şeride geçtiği görülüyor. Kendisi kask takan ancak bebeğe kask takmayan motosşikletli kuryenin bebeğin hayatın ı tehlikeye attığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyor. Bir süre bu şekilde yolculuk eden kurye daha sonra gözden kayboluyor.