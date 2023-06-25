Motosikletli kuryenin bebekli yolculuğu kamerada

İstanbul Maltepe’de, D-100 Karayolu'nda motosikletli kuryenin kanguruda olan bebeği göğsüne asarak trafikte ilerlediği anlar saniye saniye başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Motosikletli kuryenin bebekli yolculuğu kamerada

DHA’nın haberine göre, olay, sabah saatlerinde D-100 Karayolu Zümrütevler mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre; 34 EBU 287 plakalı motosikletli kurye, kanguruda olan bebeği göğsüne asarak motosikletle trafikte ilerlemeye başladı. Emniyet şeridinde bir süre ilerleyen motosikletli kurye o sırada başka bir aracın içindeki sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde bir süre emniyet şeridinde ilerleyen kuryenin bir süre sonra yoğun trafiğe aldırış etmeden ikinci şeride geçtiği görülüyor. Kendisi kask takan ancak bebeğe kask takmayan motosşikletli kuryenin bebeğin hayatın ı tehlikeye attığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyor. Bir süre bu şekilde yolculuk eden kurye daha sonra gözden kayboluyor.

maltepede-motosikletli-kuryenin-bebekli-yolculugu-kamerada-6278-dhaphoto1.jpg

maltepede-motosikletli-kuryenin-bebekli-yolculugu-kamerada-6278-dhaphoto2.jpg

maltepede-motosikletli-kuryenin-bebekli-yolculugu-kamerada-6278-dhaphoto3.jpg

maltepede-motosikletli-kuryenin-bebekli-yolculugu-kamerada-6278-dhaphoto4.jpg

maltepede-motosikletli-kuryenin-bebekli-yolculugu-kamerada-6278-dhaphoto5.jpg

Öne Çıkanlar
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Son Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ İtalyanların yeni gözdesi oldu Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ İtalyanların yeni gözdesi oldu
Balık avlarken düştüğü Hirfanlı Baraj Göleti'nde boğuldu Güncel
Balık avlarken düştüğü Hirfanlı Baraj Göleti'nde boğuldu
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Mehmet Bostan sorusu Güncel
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Mehmet Bostan sorusu
Yolcu minibüsü menfeze çarptı: Çok sayıda yaralı var Güncel
Yolcu minibüsü menfeze çarptı: Çok sayıda yaralı var
İpek Öz'den tarihi başarı. İsveç'te şampiyon oldu Spor
İpek Öz'den tarihi başarı. İsveç'te şampiyon oldu
Elektrik akımına kapılan usta yaşamını yitirdi Güncel
Elektrik akımına kapılan usta yaşamını yitirdi
Uyuşturucu taciri 2 kişi yakalandı Güncel
Uyuşturucu taciri 2 kişi yakalandı