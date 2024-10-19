Motosikletli makas atmaya çalıştı, arkadaşı canından oldu

Kaynak: DHA
Motosikletli makas atmaya çalıştı, arkadaşı canından oldu

İzmir'in Konak ilçesinde, motosiklet sürücüsü Enes G. (21) makas atması sonrası meydana gelen kazada, arkasında bulunan Ramazan Özdemir(20) ile beraber yola savruldu. Kazada Özdemir, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Karataş Tramvay Durağı önünde meydana geldi. İddiaya göre, 35 CGN 936 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Enes G.(21), trafik ışıklarında kalkış yapan otomobillerin arasından makas atarak geçmeye çalıştı. Bu sırada Enes G., direksiyon hakimiyetini kaybedince arkasında bulunan Ramazan Özdemir ile birlikte yola savruldu. Kazada Enes G. ile Ramazan Özdemir, yaralandı. Enes G. ile Ramazan Özdemir'in kaza anında kask takmadıkları öğrenilirken ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevvar Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Ramazan Özdemir, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Enes G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Özdemir'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, motosiklet sürücüsü Enes G.'nin kaza anında 0.32 promil alkollü olduğu tespit edilirken, başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Motosikletli makas atmaya çalıştı, arkadaşı canından oldu

Motosikletli makas atmaya çalıştı, arkadaşı canından oldu

Son Haberler
Aç ayılar karavan bastı. Kış uykusundan önce son ziyafet
Aç ayılar karavan bastı. Kış uykusundan önce son ziyafet
Acun Ilıcalı’dan ortalığı karıştıracak Rihanna projesi. 50 milyon dolar gelir bekleniyor
Acun Ilıcalı’dan ortalığı karıştıracak Rihanna projesi. 50 milyon dolar gelir bekleniyor
AFAD açıkladı: Akdeniz'de deprem (19 Ekim 2024)
AFAD açıkladı: Akdeniz'de deprem (19 Ekim 2024)
Kolonyanın faydaları neler?
Kolonyanın faydaları neler?
Ünlü yönetmenle ilk kez görüntülendi! Hadise aşk sorusuna sessiz kaldı
Ünlü yönetmenle ilk kez görüntülendi! Hadise aşk sorusuna sessiz kaldı