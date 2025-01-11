Motosikletli saldırganlar dehşet saçtı

Olay, saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Kemal Paşa Caddesi üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre o bölgede esnaf olan Serdar A. (38) İsimli bir vatandaş cadde üzerindeki fırından ekmek aldıktan sonra eşiyle evine dönüyordu.

O sırada motosikletli iki şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Saldırganların olay öncesi cadde üzerinde gelişi güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.