Motosikletli trafik magandaları kamerada

Olay, Aksaray'ın en yoğun caddelerinden biri olan Taşpazar Mahallesi Ebulfez Elçibey Caddesi'nde gerçekleşti.

68 AEH 138 ve 73 AAU 907 plakalı iki motosikletle caddeye çıkan sürücüler, motosikletlerine patinaj çektirerek hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayarak tehlikeli sürüşler yaptı. Bu tehlikeli anlar, bir araçta yolcu konumunda bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücülerinin tek şeritli yolda yan yana giderek sohbet ettikleri, patinaj çektirerek ani şerit değiştirdikleri ve aşırı hız yaptıkları görülüyor. Trafikte seyir halindeyken zaman zaman arkalarına bile bakan sürücülerin bu tehlikeli sürüşleri cezasız kalmadı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Sürücülere, "Saygısızca motosiklet kullanmak" ve "Tehlikeli şerit değiştirme" gibi kural ihlallerinden dolayı kişi başı 3 bin 290 TL olmak üzere toplamda 6 bin 580 TL para cezası kesildi.