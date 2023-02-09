9 Şubat 2023 Perşembe
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul'da motosiklet yasağı sona eriyor

Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul'da motosiklet yasağı sona eriyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, trafiğe çıkışları yasaklanan motosikletliler, elektrikli skuter kullanıcıları ve motokuryelere bugün saat 13.30'dan sonra izin verileceğini açıkladı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 14:58
Takip Et

Motosikletlilerin trafiğe çıkışlarına 13.30'dan itibaren izin verilecek

Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul'da motosiklet yasağı sona eriyor
+
Aa
-

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli Hemşehrilerim, bugün 13.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün kurum ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
1
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
2
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿İmamoğlu twitter kısıtlanınca Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama yaptı. Hatay için de çok önemli bir Twit attı
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
3
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿Liyakatsızlar sıcak yataklarında yatarken liyakatlılar soğuk havada bir kişiyi bile yaşatma mücadelesinde
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
4
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿Dondurucu soğukta üzerinde bira markası logosu var diye AFAD, polar bağışlarını kabul etmedi
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
5
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿AKP'li eski vekilin boş arabalara efelik yaptığı ortaya çıktı. 'Abla bunlar boş abla, boş bu arabalar'
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
6
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Depremde yaralanan 156 kişi, TCG İskenderun gemisiyle Mersin'e sevk edildi
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
7
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
﻿Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
﻿Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul'da motosiklet yasağı sona eriyor
﻿Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul'da motosiklet yasağı sona eriyor
﻿Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul'da motosiklet yasağı sona eriyor
﻿8 yaşındaki çocuk 81 saat sonra kurtarıldı
﻿8 yaşındaki çocuk 81 saat sonra kurtarıldı
﻿8 yaşındaki çocuk 81 saat sonra kurtarıldı
﻿Rusya Büyükelçiliği'nden depremzedelere yardım
﻿Rusya Büyükelçiliği'nden depremzedelere yardım
﻿Rusya Büyükelçiliği'nden depremzedelere yardım
﻿Deprem bölgesine giden TIR şoförünü kahreden kaza 
﻿Deprem bölgesine giden TIR şoförünü kahreden kaza 
﻿Deprem bölgesine giden TIR şoförünü kahreden kaza 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.