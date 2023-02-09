﻿Vali Yerlikaya saat verdi! İstanbul'da motosiklet yasağı sona eriyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli Hemşehrilerim, bugün 13.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün kurum ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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