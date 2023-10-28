Motosikletliye kanlı pusu, buluşmaya giderken öldürüldü

Olay dün akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Kurbanbaba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar Kılınç (33) isimli şahıs, alacak verecek meselesi yüzünden telefonla tartıştığı ismi öğrenilemeyen husumetlisi ile buluşmak için sözleşti.

Motosikletiyle buluşma yerine giderken, yol güzergahında pusu kuran husumetlisinin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Husumetlisinin açtığı ateşle vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Kılınç ağır yaralandı.

Evli ve bir çocuk babası Serdar Kılınç’a ilk müdahale, sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Olay yerine gelen ambulansla en yakın hastaneye sevk edilen Kılınç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Serdar Kılınç'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazenin tamamlanacak işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

KATİL ZANLISI KAYIPLARA KARIŞTI

Serdar Kılınç'a kanlı pusuyu kuran ve ismi öğrenilemeyen katil zanlısı ise kaçarak izini kaybettirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan katil zanlısını yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.