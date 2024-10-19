Motosikletten düştü otomobilin altında kalıp öldü

Kaynak: İHA
Motosikletten düştü otomobilin altında kalıp öldü

Edirne'de motosikletin devrilmesi sonucu yola savrulan genç sürücü, otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Korkunç kaza, Edirne merkez Babademirtaş Mahallesi Hükümet Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Yüksel Sertan 22 HS 295 plakalı motosikletin kontrolünü kaybedince kaldırıma çarparak devrildi.

Karşıdan gelen K.D. idaresindeki 22 BF 601 plakalı otomobilin altına sürüklenen motosiklet sürücüsü Yüksel Sertan, olay yerinde hayatını kaybetti.

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İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun’da kazanın yaşandığı alana gelerek bilgi aldı.

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