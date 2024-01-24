Motosikletten düştü üzerinden araç geçti

Kaynak: İHA
Motosikletten düştü üzerinden araç geçti
Hatay’ın Antakya ilçesinde, motosikletin devrilmesi sonucu yola fırlayan 2 kişiden biri arkadan gelen hafif ticari aracın altında kaldı. Korkunç anlar, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Korkunç kaza Antakya çevre yolu Otogar kavşağında gerçekleşti. Motosiklet sürücüsü, direksiyon kontrolünü yitirince motosiklet devrildi. Motosiklette bulunan 2 kişi, yola savruldu. Bu sırada arkadan gelen hafif ticari araç, yoldaki 2 kişinin üzerinden geçti.

Motosiklet sürücüsü, aracın altında ezilmekten son anda kurtulurken, 18 yaşındaki V.M. isimli Suriyeli genç, aracın altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Suriyeli gencin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

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