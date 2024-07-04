Mourinho Ali Koç'u havalara uçurdu

Fenerbahçe'nin Avusturya'daki yaz kampında, teknik direktör Jose Mourinho'nun disiplinli çalışma anlayışı dikkat çekiyor.

Topuk Yaylası'nda başlayan ve sıkı bir tempoda devam eden antrenmanlarla takımını yeni sezona hazırlayan Mourinho'nun, kadro yapısından genel olarak memnun olduğu ortaya çıktı.

Portekizli çalıştırıcı transfer konusunda Ali Koç ile Sarı Lacivertli yönetimden sabırlı olmalarını ve doğru hamleler için zaman tanımalarını talep ettiği öğrenildi.

MOURINHO KANUNLARI

Fenerbahçe, Avusturya'da yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ederken, Jose Mourinho'nun antrenmanlarda futbolcularını zorladığı gözlemleniyor.

FB TV'ye verdiği röportajda, Avrupa Şampiyonası'ndaki oyuncu eksikliklerine rağmen, kamptaki çalışma şiddetinden ödün vermediğini belirtti.

Tecrübeli teknik adam, her futbolcunun en iyi performansını sergilemesi için özel görüşmeler yapması dikkat çekti.

Bu nedenle Mourinho'nun Fenerbahçe'nin mevcut kadrosuyla mutlu olduğunu ifade ediyor.

Bu bağlamda, transfer politikasında Mourinho'nun aceleci davranılmaması gerektiğini yönetimle paylaştı.