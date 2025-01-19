Mourinho basın toplantısına geç kaldı "Kebap çok iyiydi!"

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho maçın ardından "Basın toplantısına geç kaldığım için affedersiniz. Yemek çok güzeldi. Kebap çok iyiydi." dedi.

"ÜÇ PUANI HAK ETTİK"

Mourinho "Birinci yarıya bakacak olursak iki tane net şans kaçırdık. Direkten dönen bir şut var. İrfan'ın da kaçırmış olduğu bir şut var. Bunlar kaçan pozisyonlardı. Sonrasında oyun ritmimiz daha da düştü ve ilk yarı sonuna kadar oyun bu şekilde devam etti. İkinci yarıya iyi başladığımızı düşünüyorum. Başladıktan sonra 11’e 11 durumundayken golümüzü bulduk. Harika bir goldü. Sonrasında iptal edilen goller söz konusu. Sonrasında oyuncu değişikliği yaptım. Genç bir oyuncu koydum sahaya. Daha önce Kadıköy'de ıslıklanan o genç oyuncuyu sahaya attım. Yaptığı asistle beraber, katkısıyla beraber bugün galibiyeti de elde etmiş olduk kolektif olarak. 3 puanı hak ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

"TADIC'TEN MEMNUNUM"

Mourinho, ilk yarıda kaçırılan fırsatları değerlendiremediklerini ancak ikinci yarıda oyundaki performanslarını artırarak daha etkili olduklarını söyledi. Özellikle Dusan Tadic'in performansından memnun olduğunu belirten Mourinho, galibiyetin hak ettiklerini dile getirdi.