Mourinho: Bugün oynadığımız maç garip bir maçtı

Fenerbahçe, Türkiye Kupası B Grubu’ndaki ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-0’lık net bir skorla mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

"BUGÜNKÜ MAÇ GARİP BİR MAÇTI"

Mourinho, karşılaşmayı "garip bir maç" olarak nitelendirerek, oyuncularına verdiği motivasyonla ilgili şunları söyledi: "Bugünkü oynadığımız maç aslında garip bir maçtı. Oyuncularıma 'Kazanacak bir şeyimiz yok ama kaybedeceğimiz çok şey var. Kaybedersek İstanbul’da tsunami olur' dedim. Kazanmak için yapacağımız şey, maçı kazanmak ve genç oyunculara saygı duymaktı. 1-0 ya da 2-0 kazanırsak, kötü oynadığımız, 5-0 kazanırsak karşınızda genç oyuncular var denecekti. Ama bizim amacımız sadece maçı kazanmaktı."

GENÇ OYUNCULARA FIRSAT VERMEK

Mourinho, Fenerbahçe'nin genç oyuncuları fırsat vermesinin önemini vurguladı. "Gençlerbirliği ile oynadıkları maçı da izlemiştim. Kulüp, genç oyunculara bu şekilde fırsat vermiş oluyor" şeklinde konuşan deneyimli teknik adam, takımın genç oyuncularına saygı duyulması gerektiğini belirtti.

YUSUF AKÇİÇEK İÇİN ÖVGÜLER

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yusuf Akçiçek’in performansından da bahseden Mourinho, "Ben potansiyeli olan genç oyuncu nasıl olur, bunu biliyorum. Bunun önemli bir kısmı mental yönüyle ilgilidir. Yusuf’un da iyi bir geleceği olduğunu düşünüyorum. Bugün 90 dakika boyunca oynadı, kendisi her gün öğreniyor ve çok iyi bir gelecek vaat ediyor" dedi.

"YABANCI VAR SİSTEMİNE POZİTİF BAKIYORUM"

Süper Lig’de yabancı VAR hakemlerinin görev alacak olmasıyla ilgili de görüş belirten Mourinho, "Öncekinden kötü olamaz. Öncekinden kötü olması imkansız. Bu duruma pozitif bakıyorum. Bekleyelim ve görelim" ifadelerini kullandı.

STOPER TRANSFERİ KONUSUNDA AÇIKLAMALAR

Fenerbahçe'nin stoper transferi ile ilgili de konuşan Mourinho, takımda yaşanan eksikliklere dikkat çekti. "Durum çok bariz. Becao ve Jayden sezonu kapattılar. Elimizdeki 2 stoper gitti. Jayden sol bek, Ferdi transferin bitmesine çok kısa süre kala ayrıldığı için onun yerine birini Avrupa listesine yazamadık ve bu durum bizi zayıflatıyor. Samet’in durumunu da biliyoruz. Şu an elimizde Çağlar, Djiku ve Yusuf var" dedi. Ayrıca, başkanın pragmatik bir şekilde, takımın ana odağının neresi olduğunu belirttiğini ifade etti.

MOURINHO'DAN KAPANIŞ

Son olarak, transfer ve kadro durumu hakkında kısa bir değerlendirme yapan Mourinho, takımın mevcut durumunu ve gelecekteki hedeflerini bir kez daha hatırlatarak sözlerini noktaladı.