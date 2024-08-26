Mourinho: Bunun altından kalkamazsınız

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho: Bunun altından kalkamazsınız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rize galibiyetinin ardından geniş kadronun önemine vurgu yaptı, hakemlerin performansını eleştirdi.

Rize deplasmanından 5-0'lık galibiyetle dönen Fenerbahçe, Süper Lig'de 3. haftayı maç fazlasıyla lider tamamladı. Farklı galibiyet sonrası kameraların karşısına geçen teknik direktör Jose Mourinho, hakem yönetimine tepki gösterirken, geniş kadronun önemine vurgu yaptı.

Portekizli hoca, "Önümüzde yaklaşık 50 maç var. 50 maç olduğu için 11 oyuncuya değil bir takıma ihtiyacınız oluyor. Aksi halde bunun altından kalkamazsınız. Takım dengeli olduktan sonra bu durumla farklı bir şekilde baş edebilirsiniz" ifadesini kullandı.

3 gol atıp yıldızlaşan Fred'in performansını da değerlendiren Mourinho, aralarında geçen diyaloğu da açıkladı: "Daha önceki bir röportajımda Fred'in eksikliğini hissettiğimizi söylemiştim ama 3 gol attığı için değil. Muhtemelen hayatı boyunca bir daha 3 gol atmayacak. Onun takıma kattığı dinamizm farklı. Kendi aramızda eğleniyorduk. Maç bitmişti, biz de eğleniyorduk."

Szymanski için de övgü dolu sözler sarf eden Jose Mourinho, "Elimizde 1 tane Szymanski olması üzücü. 2 tane Szymanski olsa 2 Szymanski ile oynardım. 3 tane olsa, 3 tane Szymanski ile oynardım. Taraftarlar İsmail Yüksek'in adını ya da diğer oyuncuların adını bağırdığı zaman mutlu oluyorum ama kaybettiğimizde takım olarak kaybediyoruz, kazandığımızda takım olarak kazanıyoruz. Bugün takım çok iyi bir performans sergiledik" dedi.

Son olarak maçın hakemlerini eleştiren Mourinho, "Bugün çok kötü hakem kararlarına ve VAR kararlarına karşı oynadık. Bugün kazandık, bunun sebebi takımın iyi bir performans göstermesiydi." yorumunu yaptı.

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