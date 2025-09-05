Mourinho cephesinden yaylım ateşi: Dostluk bitti!

Fenerbahçe'deki görevine son verilen Jose Mourinho'ya en yakın gazeteci olarak tanınan Eladio Parames'ten çarpıcı açıklamalar geldi. Record gazetesindeki köşe yazısında ayrılık süreci ile ilgili bilgi veren Portekizli gazeteci, dünyaca ünlü menajer Jorge Mendes'i hedef aldı.

Parames'in yazısından konuyla ilgili bölüm şöyle: "Mourinho'nun ayrılık sürecinde davranışları oldukça tuhaf olan bir isim daha var: Jorge Mendes. Chelsea'ye transfer olduğunda ona büyük futbol dünyasının kapılarını açan en sevdiği teknik direktör kovuluyor ve iki gün sonra, Mourinho'nun çok daha iyi bir takım kurmak için olmazsa olmaz gördüğü iki oyuncusu, Ederson ve Asensio, Fenerbahçe'ye katılıyor. Peki, en sevdiği teknik direktörün yeni bıraktığı takım (Fenerbahçe) önemli ölçüde güçlendi mi? Elbette! Çünkü ne kadar acı verse de, futbolda dostluk, tanınma ve diğer ilkeler sona erdi. Futbol bir iştir. Mourinho Lizbon'a tek başına dönmek zorunda kaldı. Umarım en kısa sürede döner, çünkü futbol onu özlüyor."

