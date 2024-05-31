Mourinho Dursun Özbek'i konuşturdu

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Mourinho Dursun Özbek'i konuşturdu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile anlaşmasına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Büyükçekmece'deki Şampiyonlar Anıtı'nda düzenlenen törende sarı-kırmızılı bayrağı göndere çekti.

Her yıl şampiyon olan takımın bayrağının yer aldığı anıta, Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ile birlikte gelen Özbek'i, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün karşıladı.

Tören esnasında konuşan Özbek, zorlu ve rekabet dolu bir sezonun ardından, "Yönetim kurulu olarak yorulduk. Ancak Büyükçekmece'ye gelip sizlerin sevgisini görünce, tüm yorgunluğumuzu unuttuk" dedi.

MOURINHO AÇIKLAMASI

2024-2025 sezonunun zorluklarını vurgulayan Özbek, "Rakiplerimiz, Galatasaray'ın başarısını durduramayacaklarını anladıklarında çabalarını artırdılar. Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu ve 5. yıldızını burada hep birlikte kutlamayı umuyoruz. Kazandığımız kupa tamamen hak edilmiş bir zaferdir.

Kimse bu başarıya gölge düşüremez. Bu zafer tüm Galatasaraylılara ithaf edilmiştir. Gelecek yıl 5. yıldızımızı takmayı dört gözle bekliyoruz. Buradaki taraftarlarımıza sesleniyorum; 4 yıldızlı formalarınızı dolaba kaldırın, çünkü 5 yıldızlı formalar yolda" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların sonunda, Hasan Akgün ve Dursun Özbek birlikte Galatasaray bayrağını anıtta dalgalandırdılar.

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