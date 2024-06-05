Mourinho düşünmeden reddetti

Düzenleme: Hamza Özalkuş
Mourinho düşünmeden reddetti

Mourinho transfer toplantısında önüne gelen yıldız ismi veto etti.

Süper Lig’i 99 puanla 2. Sırada bitiren Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’ın yerine Jose Mourinho getirildi.

Ülker Stadyumu’nda on binlerce taraftarın önünde imzayı atan Portekizli teknik adam çalışmalara başladı.

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DEPAY'I DÜŞÜNMEDEN VETO ETTİ

Ali Koç ve Mario Branco ile bir transfer toplantısı yapan deneyimli teknik direktör herkesi şaşırttı.

Toplantıda Atletico Madrid’in yıldız golcüsü Memphis Depay’ın önerilmesi üzerine düşünmeden “hayır” dedi.

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TAKIMDAN GÖNDERMİŞTİ

2017 yılında Manchester United’da Depay ile birlikte çalışan Mourinho oyuncunun performansını yetersiz bulmuş ve Ocak ayında takımdan göndermişti.

PERFORMANSI

Bu sezon Atletico Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 31 maça çıkan 30 yaşındaki Hollandalı yıldız 9 gol 2 asist kaydetti.

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