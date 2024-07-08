Mourinho Erdoğan'a Ali Koç ile katılmadı

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ferdi Kadıoğlu hakkındaki yorumlarının ardından, Sarı Lacivertli kulübün geleceği için en iyi oyuncuları takımda tutma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Mourinho, Erdoğan'ın "Ferdi'nin istikbali ile oynamamak lazım" sözleri üzerine "Başkanımız Ali Koç, kulübümüzün gelişimini istiyor ve geriye gitmesini kesinlikle istemiyor. Bu, en yetenekli oyuncularımızı elde tutmak ve satmamak anlamına geliyor" yanıtıyla Ferdi'yi takımda tutacaklarını ifade etti.

Portekizli teknik adam, Avusturya'nın Graz şehrindeki kamp sırasında basın mensuplarıyla yaptığı sohbette, kendini oldukça mutlu ve motive olmuş hissettiğini ifade etti. Milli takımlarda bulunan oyuncuların eksikliğine rağmen, takımın yarısıyla başladıkları çalışmaların zorluğuna değindi ve "Hiçbir zaman bu kadar motive olmadım. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine iki hafta kala, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" şeklinde konuştu.

ALİ KOÇ'UN MESAJI

Mourinho, Fenerbahçe'de karşılaştığı yapı ve organizasyondan övgüyle bahsetti ve "Her takım benim için bir meydan okumaydı. Burada harika bir yapı ve organizasyon buldum. Milyonlarca Fenerbahçe taraftarına uzun süredir bekledikleri mutlulukları vermek istiyoruz" dedi.

Kulübün gelişimi hakkında konuşan Mourinho, "Başkanımız Ali Koç'un net bir mesajı var: Kulübümüzün gelişimini istiyoruz, geriye gitmesini değil. Bu, en iyi oyuncularımızı korumak demek. Şu anda önceliğimiz, oyuncularımızın takıma dönmesi. Szymanski ve Livakovic bugün ilk antrenmanlarına çıkacaklar.

Çağlar topla çalışmaya başlayacak ve Tadic çarşamba günü dönecek. Türk Milli Takımı'nın başarısı nedeniyle bu durumdayız. Transfer pazarında ne istediğimizi biliyoruz ve Lugano ile ilk maçımızda en iyi formumuzda olmasak da, ikinci maçta taraftarlarımızın desteğiyle galibiyet için mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda-Türkiye maçını izledikten sonra Ferdi Kadıoğlu'nun performansını övmüş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Yani şimdi mesela bakıyorsun bir Ferdi Kadıoğlu’na, çok hırslı. Biz futbol oynadığımız zaman da hocamız bize derdi ki, 'oğlum topu yiyeceksiniz' Top yenir mi? Yiyeceksiniz' Yani bu ne demek? Hırsını ortaya tam manasıyla koyacaksın. Şimdi mesela Ferdi'de bu var. O boyuyla Ferdi çok hırslı. Topu aldığı zaman, söktüğü zaman geriden forvete katılması çok çok sağlam. Şimdi onunla ilgili bazı rakamlar konuşuluyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Morinho, ‘gidemez’ dedi. Ferdi’nin de istikbaliyle oynamamak lazım."