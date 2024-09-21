Mourinho Galatasaray planını açıkladı

Sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULARI ÖZEL HAZIRLAMAYA GEREK YOK"

Gelen, "Benim için normal bir hafta demişti, oyuncuları da bu mantalitede mi hazırladı?" sorusu üzerine konuşan Jose Mourinho, "Bu maça bir hazırlık yapılması gerektiğini düşünmüyorum. Oyuncuların birçoğu bu derbiyi oynadı, ne anlama geldiğini biliyor. 3 puan için oynayacağız. Diğer maçlardan farklı olacak ama oyuncuları özel hazırlamaya gerek yok. Ne yapmaları gerektiğini biliyorlar" sözlerini sarf etti.

"KENDİ OYUN KİMLİĞİMİZ ÜZERİNE ÇALIŞTIK"

Mourinho ayrıca, "Aslında daha çok kendi oyun kimliğimiz üzerine çalıştık. Galatasaray'a karşı değil, hangi takımla oynarsak oynayalım analiz yapıyoruz. İkisini de karışımı bir hazırlık yaptık. Önemli olan şey kendi kimliğimizi sahaya yansıtmamız" ifadelerini kullandı.