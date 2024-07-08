Mourinho gizli silahını çıkardı

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Mourinho gizli silahını çıkardı

Fenerbahçe, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun talimatıyla, İsviçre ligi maçlarında kullanılan toplarla antrenman yaparak yeni sezona hazırlanıyor.

Sarı - Lacivertli ekip, Avusturya'nın Graz şehrine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında gerçekleştirdiği antrenmanlarına devam etti.

Mourinho yönetimindeki antrenman, ilk yarım saat basın mensuplarına açık olarak ısınma hareketleriyle başladı ve koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Basına açık bölümde topla yapılan taktiksel çalışmalar dikkat çekti.

Milli takım kamplarından dönen Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski de antrenmana katılım sağladı. Fenerbahçe, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yaparak hazırlıklarını sürdürecek.

GİZLİ SİLAH İSVİÇRE LİGİ TOPLARI

Fenerbahçe, Mourinho'nun isteği doğrultusunda, İsviçre ligi maçlarında kullanılan toplarla antrenman yapmaya özen gösteriyor.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 23 Temmuz Salı günü deplasmanda İsviçre'nin Lugano takımıyla karşı karşıya gelecek.

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