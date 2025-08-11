Mourinho 'Hemen gelsin' dedi! Fenerbahçe Arsenal'e resmi teklif yaptı

Yaz transfer döneminde Jhon Duran, Archie Brown, Tarık Çetin, Milan Skriniar ve Nelson Semedo gibi önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, yıldız takviyelerine bir yenisini eklemek üzere.

MOURINHO BİR AN ÖNCE ALINMASINI İSTİYOR

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho’nun ısrarla kadrosunda görmek istediği Oleksandr Zinchenko için harekete geçti.

FENERBAHÇE ARSENAL'E RESMİ TEKLİF YAPTI

TRT Spor’un haberine göre, Fenerbahçe, Zinchenko transferi için Arsenal'e resmi teklifini iletti. Portekizli teknik adamın, tecrübeli oyuncunun bir an önce takıma katılmasını talep ettiği belirtildi.

ZINCHENKO AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Arsenal'de geçtiğimiz sezon forma şansı bulmakta zorlanan Zinchenko 23 maçta toplam 789 dakika süre almıştı. Piyasa değeri 20 milyon Euro olan 28 yaşındaki Ukraynalı sol kanadın takımdan ayrılmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.