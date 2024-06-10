Mourinho ile ilgili flaş açıklama. Fenerbahçe'den 100 milyon Euro

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun yakın arkadaşı olan Rumen menajer Victor Becali, flaş açıklamalarda bulundu.

Becali, Rumen basınında çıkan açıklamasında Mourinho'nun transferde neler yapacağını anlattı.

Fenerbahçe'nin Mourinho'ya rekor bir transfer bütçesi verdiğini ileri süren Becali, bunun da 100 milyon Euro olduğunu iddia etti.

Becali, "Fenerbahçe ona rekor bir bütçe verdi. Çok ama çok değerli oyuncular getirecek. Mourinho 100 milyon Euro'nun üzerinde oyuncu getirebilir" dedi.

Mourinho'nun Galatasaray'ın efsane futbolcusu Ianis Hagi'ye de her zaman bir ilgisi olduğunu belirten Becali, istemesi durumunda Fenerbahçe'nin harekete geçebileceğini belirtti.

24 yaşındaki Ianis Hagi, Deportivo Alaves'te forma giyiyor.