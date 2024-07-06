Mourinho ilk 11'inin belirledi

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Mourinho ilk 11'inin belirledi

Avusturya'nın Graz şehrindeki yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe Admira Wacker karşısına çıkıyor.

Sarı-Lacivertli ekip, sezon öncesi çalışmalarının bir parçası olarak ikinci hazırlık maçını oynayacak.

Graz'da bulunan Fenerbahçe Avusturya ekibi Admira Wacker ile karşı karşıya geliyor.

Saat 20.00'de başlayacak mücadele, Südstadt'taki BSFZ Arena'da oynanacak.

Maç, S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Mourinho Fenerbahçe'nin 11'ini belirledi.

Fenerbahçe: Osman Ertuğrul, Osayi Samuel, Becao, Djiku, Oosterwolde, Rade Krunic, Bartuğ Elmaz, Fred, Miha Zajc, Cengiz Ünder, Edin Dzeko

Fenerbahçe, sezon öncesi ilk hazırlık maçını Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası tesislerinde Romanya'nın Petrolul Ploiesti ekibiyle oynamış ve Edin Dzeko ile Miha Zajc'ın golleriyle 2-1 kazanmıştı.

Fenerbahçe, Match PR organizasyonuyla düzenlenen Avusturya kampında Admira Wacker ile olan maçın ardından iki hazırlık maçı daha yapacak.

Takım, 10 Temmuz Çarşamba günü Hajduk Split ve 13 Temmuz Cumartesi günü Strasbourg ile karşı karşıya gelecek.

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