Mourinho ilk transferi Galatasaray'a yaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho ilk transferi Galatasaray'a yaptı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, Rafa Silva'nın, Galatasaray'a transfer olacağını açıkladı.

Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho, Türkiye kariyerindeki ilk transfer haberini Galatasaray için verdi.

Ülkesi Portekiz'de yayın yapan RTP'ye açıklamalarda bulunan Mourinho, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva'nın, Sarı-Kırmızılı ekibe transfer olacağını duyurdu.

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Jose Mourinho, kendisine sorulan "Rafa Silva'yı Fenerbahçe'ye ister misiniz?" şeklinde gelen soruya çarpıcı bir yanıt verdi.

Dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcı, "Rafa Silva harika bir oyuncu, ama Galatasaray'a transferinin yakın olduğunu duydum." ifadesini kullandı.

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Portekiz basını, Galatasaray'ın, Rafa Silva'ya önerdiği teklifi de açıkladı. Sözleşmesi sona erdiği için Benfica'dan ayrılma kararı alan 31 yaşındaki futbolcuya iki yıl için 7 milyon Euro önerildiği belirtildi. Bu rakamın dışında Rafa Silva'ya 3 milyon Euro da imza parası teklif edildiği haberin detaylarında yer aldı.

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