Ali Koç ve yönetimi dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşarak spor gündeminin 1 numarasına oturdu.

Portekizli çalıştırıcı Kadıköy'de binlerce taraftar önünde imzayı attı.

Dünya medyası, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile gerçekleştirdiği imza törenini geniş bir şekilde ele aldı.

Birçok haber kaynağı taraftarların coşkusunu öne çıkarırken, Marca Gazetesi Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşmasını "İnanılmaz ama gerçek" sözleriyle nitelendirdi.

Mirror: Jose Mourinho, binlerce taraftarın gözleri önünde Fenerbahçe'nin yeni hocası olarak sahneye çıktı ve taraftara sözler verdi.

Daily Mail: Portekizli efsane, beş ay aradan sonra futbola geri döndü. Mourinho, İstanbul'da on binlerce heyecanlı taraftar karşısında tanıtıldı.

Goal: Jose Mourinho, binlerce taraftarın huzurunda imzayı atarak, Fenerbahçe taraftarına cesaret veren vaatlerde bulundu.

PODOLSKI'DEN ASLANLI EMOJİ

Mourinho'nun sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye geldiğini duyurduğu paylaşım milyonlarca beğeni aldı.

"Yeni ev" mesajıyla Mourinho helikopterden Şükrü Saracoğlu Stadı'nın videosunu paylaştı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Podolski Mourinho'nun paylaşımının altına aslan emojisi koydu.

Binlerce Galatasaray taraftarı Podolski'nin mesajını beğeni yağmuruna tuttu.

2016 YILIDA ELEŞTİRMİŞTİ

2026 yılında Manchester United'ın deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho ile Almanya milli takım ından arkadaşı Bastian Schweinsteiger arasındaki gerginli üzerine Podolski flaş bir çıkış yapmıştı.

Podolski "Bastian'ın kariyer geçmişine bakıldığında, yaşadıklarını kesinlikle hak etmediğini düşünüyorum. Mourinho ile aralarında ne geçtiğini tam olarak bilemesem de, Bastian'ın yedek takıma alınmasının olağan bir durum olmadığı aşikar. Bir teknik direktör, kapılarını her zaman tüm oyuncularına açık tutmalıdır, hele ki Schweinsteiger gibi bir oyuncuya karşı" şeklinde görüş belirtmişti.