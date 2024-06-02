Mourinho İstanbul'a geliyor. İşte uçaktan ilk fotoğraf

Fenerbahçe'nin 2 yıllık anlaşma sağladığı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul'a geliyor.

Mourinho'nun saat 14.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.

Bugün akşam saat 19.07'de ise Ülker Stadı'nda Jose Mourinho için imza töreni düzenlenecek.

Fenerbahçe yaptığı açıklamada, ''Bu akşam biletli taraftarlarımızın girişlerde sorun yaşamaması ve imza törenini sorunsuz izleyebilmesi için evimizin kapıları 17.00 itibarıyla açılacaktır.'' ifadelerini kullandı.

UÇAKTAN İLK FOTOĞRAF GELDİ

Diğer taraftan Mourinho, İstanbul yolculuğuna başladı.

Uçaktan ilk fotoğraf da geldi.

İşte Mourinho'nun uçaktan fotoğrafı: