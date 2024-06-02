Mourinho İstanbul'da

Düzenleme: Erkavim Yıldırım
Mourinho İstanbul'da

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük konusunda anlaşma sağladığı Jose Mourinho, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertlilerin 2 yıllık anlama sağladığı tecrübeli teknik adamın uçağı saat 14.00 civarında iniş yaptı.

Dün Şampiyonlar Ligi finalinde oynanan Real Madrid-Borussia Dortmund maçını Londra'da Wembley'de

Ali Koç, Acun Ilıcalı ve Mario Branco ile buluşan 61 yaşındaki teknik adam, Londra'da sözleşmeyi imzalamıştı.

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SAAT 19.00'DA İMZA TÖRENİ
Fenerbahçe, Jose Mourinho için Ülker Stadı'nda imza töreni düzenleyecek.

Tören, saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe, stadyum kapılarının saat 17.00'de açılacağını duyurdu.

TARAFTARLAR AKIN ETTİ

Fenerbahçe taraftarı, Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti.

Taraftarlar, Jose Mourinho'yu karşılayacak.

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