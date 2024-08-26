Mourinho istediği futbolcunun ismini verdi

Yoğun fikstüre dikkat çeken deneyimli teknik adam, "Önümüzde yaklaşık 50 maç var. Bu kadar maç olduğu için sadece 11 oyuncuya değil, bir takıma ihtiyacınız var. Aksi takdirde bu yükün altından kalkamazsınız. Takım dengeli olduktan sonra bu durumu farklı bir şekilde yönetebilirsiniz." dedi.

Fred'in attığı 3 gol hakkında konuşan Mourinho, "Daha önce Fred'in eksikliğini dile getirmiştim. Ancak 3 gol attığı için değil. Muhtemelen hayatı boyunca bir daha 3 gol atmayacak. Takıma kattığı dinamizm farklı." ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik adam, Sebastian Szymanski hakkında da şunları söyledi:

Elimizde 2 tane daha Szymanski olsa, ikisini de oynatırdık. İlk dakikadan son dakikaya kadar çok iyi oynadı.

"Takım Olarak Kazanıyoruz"

Kazanırken de kaybederken de takım olduklarını vurgulayan Mourinho, "Taraftarların İsmail Yüksek'in adını bağırmasından mutluyum ama kaybettiğimizde takım olarak kaybediyoruz, kazandığımızda takım olarak kazanıyoruz" dedi.