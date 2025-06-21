Mourinho izin verdi: Fenerbahçe'de 3 yolcu

Sezonu kupasız kapatan sarı lacivertlilerde kadroda yaprak dökümü sürüyor. Kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile vedalaşan sarı lacivertlilerde kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, Filip Kostic ve Allan Saint-Maximin de kulüplerine döndü.

Takımdan 3 futbolcunun daha ayrılmasının beklendiği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon performansıyla eleştiri alan ve kulüpten ayrılmak istediği öğrenilen kaleci Dominik Livakovic'e Fransa'dan Monaco'nun, İspanya'dan ise Sevilla'nın ilgisi olduğu öğrenildi. 30 yaşındaki kaleci için önümüzdeki günlerde resmi tekliflerin masaya gelmesi bekleniyor.

Sezonun ikinci yarısında Los Angeles FC'ye kiralanan Cengiz Ünder'in de takıma dönmesine rağmen geleceği belirsizliğini koruyor. Milli futbolcunun, kariyerine Amerika'da devam etmek istediği ve yönetimden transferi konusunda kolaylık talep edeceği belirtiliyor.

Savunmanın önemli isimlerinden Alexander Djiku da takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Ganalı stoperin Suudi Arabistan ve Fransa'dan teklifler aldığı, yeni bir maceraya sıcak baktığı ifade ediliyor. Djiku'nun Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.