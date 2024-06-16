Mourinho kafasında bitirdi

Nefeslerin tutulduğu EURO 2024 heyecanı devam ederken Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic bugün sahaya çıkıyor.

C Grubu'nda oynanacak olan İngiltere mücadelesi için Sırbistan takımı son hazırlıklarını tamamlarken antrenmanlara Fenerbahçeli taraftarlar damgasını vurdu.

Sırbistan'ın son antrenmanını izlemeye giden Fenerbahçeli taraftarlar Dusan Tadic'i görür görmez tezahüratlarına başladı.

Taraftarların bu şovundan oldukça etkilendiği görülen Tadic antrenman sonunda taraftarların yanına giderek imza dağıttı.

Orada Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Mourinho ile ilgili gelen bir soruya da cevap veren Tadic, "Jose Mourinho ile İngiltere maçı hakkında herhangi bir konuşma yapmadık, sadece Fenerbahçe ve diğer konular hakkında konuştuk" dedi.

Sırbistan Milli Takımı teknik direktörü Dragan Stojković ise Mourinho hakkında, "Jose Mourinho artık Fenerbahçe'ye odaklanmış durumda, EURO2024 pek umrunda değil" ifadelerini kullandı.