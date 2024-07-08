Mourinho Milli Takımın başarısına kahroldu

Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho Milli Takımın başarısına kahroldu

A Milli Takım'ın EURO 2024'te çeyrek finale yükselmesi nedeniyle yıldız futbolcularından mahrum kalan Mourinho'dan çok tartışılacak açıklamalar geldi.

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Avusturya'daki kamp sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milli Takım'ın çeyrek finale yükselmesi nedeniyle Sarı Lacivertli kadronun tamamını çalıştıramayan Mourinho, "Öncelikli meselemiz, oyuncularımızın takıma geri dönmesi. Bu hızlı gerçekleşecek bir süreç değil, adım adım ilerlemeliyiz. Bugün Livakovic ve Szymanski ilk antrenmanlarına çıkacaklar.

"BENİM İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI"

Çağlar, topla ilk antrenmanına başlayacak. Tadic ise çarşamba günü aramıza dönecek. Karşılaştığımız en büyük zorluk bu. Ancak bu, Türk Milli Takımı'nın başarılı olmasından kaynaklanıyor. Benim için bir anlamda hayal kırıklığı" ifadeleriyle gündem oldu.

"Transfer piyasasında neye ihtiyacımız olduğunu biliyoruz" diyerek sözlerine devam eden Mourinho şöyle konuştu:

Şampiyonlar Ligi maçlarına hazırlanmak bize ekstra zorluklar getiriyor. Transfer piyasası oldukça hareketli. Birçok takım, 23'ünde Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynamayacak. Lugano ile yapacağımız maçta en iyi formumuzda olmayabiliriz, ancak rövanşta taraftarlarımızın desteğiyle galibiyet için mücadele edeceğiz.

"DEVAM EDİYORUZ"

Şu anda kendimi oldukça mutlu ve motive olmuş hissediyorum. Daha önce hiç bu kadar motive olduğumu hatırlamıyorum. Karşılaştığımız koşullar zorlayıcı. Takımın yarısından fazlası milli takım kamplarındaydı. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına iki hafta kaldı. Mevcut kadromuzla en verimli şekilde çalışmaya devam ediyoruz.

Fenerbahçe'deki her görevim benim için bir meydan okuma oldu. Burada karşılaştığım organizasyon mükemmeldi. Sorumluluklarımın farkındayım ve çok sıcak bir karşılama aldım. Kulübün imkanları harika. Sportif direktörümüz son iki yıldır burada ve işini mükemmel yapıyor. Amacımız, 35 milyon Fenerbahçe taraftarına hasret kaldıkları mutlulukları yaşatmak.

Başkanımız, kulübün ilerlemesini istediğini çok açık bir şekilde ifade etti. İlerleme, en iyi oyuncularımızı elde tutmak anlamına geliyor. Bu mesajı çok net bir şekilde iletti.

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