Mourinho programı güncelledi

Fenerbahçe takımı, yeni sezon açılışını teknik direktör Jose Mourinho’nun talebi ile öne çekti.

Sarı lacivertli takımın sezonu 22 Haziran’da açacağı öğrenildi.

Teknik direktör Jose Mourinho’nun özellikle takımı tanımak, oyuncu grubu ile daha uzun süre çalışıp hamlelerini net kurgulamak ve takımı Avrupa’ya hazırlamak için bu talepte bulunduğu öğrenildi.

Kanarya’nın, 2 Temmuz tarihinde Avusturya’nın Graz şehrinde yurt dışı kamp etabına başlayacağı belirtildi.

Jose Mourinho’nun takımda pek çok değişikliğe imza atıp yeni isimleri kadroya entegre etmeyi planladığı belirtildi.