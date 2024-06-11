Mourinho programı güncelledi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho programı güncelledi

Fenerbahçe'de yeni sezon planlaması Mourinho'nun isteği üzerine yeniden yapıldı.

Fenerbahçe takımı, yeni sezon açılışını teknik direktör Jose Mourinho’nun talebi ile öne çekti.

Sarı lacivertli takımın sezonu 22 Haziran’da açacağı öğrenildi.

Teknik direktör Jose Mourinho’nun özellikle takımı tanımak, oyuncu grubu ile daha uzun süre çalışıp hamlelerini net kurgulamak ve takımı Avrupa’ya hazırlamak için bu talepte bulunduğu öğrenildi.

Kanarya’nın, 2 Temmuz tarihinde Avusturya’nın Graz şehrinde yurt dışı kamp etabına başlayacağı belirtildi.

Jose Mourinho’nun takımda pek çok değişikliğe imza atıp yeni isimleri kadroya entegre etmeyi planladığı belirtildi.

Son Haberler
Muharrem İnce dalga geçti Sinan Oğan cevap veremedi Gündem
Muharrem İnce dalga geçti Sinan Oğan cevap veremedi
iOS 18'de uydu dönemi resmen başladı. İşte yeni sürümde öne çıkan özellikler Teknoloji
iOS 18'de uydu dönemi resmen başladı. İşte yeni sürümde öne çıkan özellikler
Bakan Fidan, Kübalı mevkidaşı ile görüştü Siyaset
Bakan Fidan, Kübalı mevkidaşı ile görüştü
Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz Gündem
Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz
Hizbullah İsrail savaş uçağını hedef aldığını açıkladı Dünya
Hizbullah İsrail savaş uçağını hedef aldığını açıkladı
Peynire lezzet katıyordu. Koruma altına alındı Yaşam
Peynire lezzet katıyordu. Koruma altına alındı
İzmir’de toplu ulaşım kararı! Gündem
İzmir’de toplu ulaşım kararı!