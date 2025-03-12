Mourinho Saint Maximin ile dalga geçti!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında yarın İskoçya'nın Rangers takımına konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamlarken teknik direktör Jose Mourinho oyuncusu Allan Saint-Maximin hakkında açıklama yaptı.

"MAXIMIN'İN ŞİİR KONUSUNDA YETENEKLİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Rangers maçı öncesi bir paylaşım yapan Maximim için Mourinho "Saint Maximin'in şiir konusunda yetenekli olduğunu bilmiyordum. Bu konuda ben de fena sayılmam. Bir futbolcu iyi çalıştığında, çok çalıştığında, her gün antrenman yaptığında fit olup merdivenleri çıkabilir. Asansöre ihtiyaç duymaz. Ancak bir oyuncu iyi antrenman yapmazsa, geç gelirse, kilosu fazlaysa, maç oynamaya hazır değilse yukarı çıkmak için asansöre ihtiyaç duyar. Çünkü merdivenlerde çabuk yorulur." ifadelerini kullandı.

MAXIMIN'İN PAYLAŞIMI

Rangers maçının kadrosuna alınmayan Maximin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı. “Beni alt etmek için bundan daha fazlası gerekecek… Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?"