Mourinho şampiyonluk gelmezse İstanbul'da

Trendyol Süper Lig’in bitmesine 9 hafta kala ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı kıran kırana geçiyor.

Sarı-kırmızılılar sadece 2 puan farkla Fenerbahçe’nin önünde liderlik koltuğunda otururken İtalyan basınından bomba bir iddia geldi.

Artık sabrı kalmayan sarı-lacivertliler her ne kadar İsmail Kartal’dan memnun da olsa şampiyonluğun gelmemesi halinde deneyimli teknik adamla yollarını ayıracak.

Ayrılık ihtimaline karşılık potansiyel teknik adamları şimdiden belirleyen Fenerbahçe yönetiminin listesinde Jose Mourinho en üst sırada yer alıyor.

Kariyerinde Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma’yı çalıştıran Mourinho tarihin en başarılı teknik direktörleri arasında gösteriliyor.