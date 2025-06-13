Mourinho tek tek isim verdi! İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi

Yeni sezonda işini şansa bırakmak istemeyen Fenerbahçe'de futbol firektörü Devin Özek ve futbol koordinatörü Okan Özkan'ın da katıldığı Londra zirvesinde Jose Mourinho takviye yapılması gereken bölgeler için bir liste verdi.

SAVUNMAYA KIM MIN-JAE

Mourinho, stoper bölgesine tanıdık bir ismi istedi. Sarı-lacivertli takımda daha önce de forma giyen Kim Min Jae için harekete geçileceği öğrenildi. Bayern Münih’in göndermek istediği Güney Koreli defans için yönetim Alman devinin kapısını çalacak. Güncel piyasa değeri 40 milyon olarak gösterilen Kim Min Jae’yi almak için sarı-lacivertliler kesenin ağzını açacak.

ORTA SAHAYA PREMIER LİG'DEN 2 İSİM

Mourinho orta sahaya iki oyuncu istedi. Bunlardan biri Tottenham forması giyen Bissouma, diğeri ise daha önce Beşiktaş ile de adı geçen Arsenal ile sözleşmesi sona eren Ganalı orta saha Thomas Partey...

EN ÇOK İSTEDİĞİ İSİM

Mourinho’nun kesinlikle alınmasını istediği isimlerin başında gelen oyuncu ise PSG’nin 24 yaşındaki Güney Koreli orta sahası Kang-in Lee... Sarı-lacivertli yönetimin kanatta da görev yapabilen futbolcu için PSG’ye ilk teklifini yaptığı öğrenildi.

SAĞ KANAT MANCHESTER UNITED'DAN

Portekizli çalıştırıcı, sağ kanada bonservisi Manchester United’da bulunan ve geçtiğimiz sezonu Real Betis’te başarılı bir kiralık dönemi geçiren Antony’i istedi. Yıldız futbolcu için kiralık teklifinde buLunulacak.

FORVET ÇİZME'DEN

Portekizli teknik adam, Fiorentina’nın golcüsü Moise Kean’i istedi. İtalya Milli Takımı formasını da giyen 25 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.