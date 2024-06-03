Mourinho ucuza gitti

Kaynak: Haber Merkezi
Mourinho ucuza gitti

İmaj hakları konusunda gelen soruya cevap veren Mourinho reklamında oynadığı THY'ye takıldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile anlaşan Jose Mourinho dün (Pazar) on binlerce taraftarın önünde imzayı attı.

Bugün düzenlenen toplantıda basın mensuplarının sorularına yanıt veren Mourinho gelen "İmaj haklarıyla ilgili bir anlaşma yaptınız mı?" sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

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"DAHA PAHALIYA PATLAYABİLİRDİ"

THY'nin reklam filminde oynadığını hatırlatan Mourinho açıklamasında, "İmaj haklarım, benim anlaşmalarım. Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm. Kulübün istediği her şeyin içerisinde yer alırım. Zaten kendi anlaşmalarım var. Kulübün de her türlü işbirliği içerisinde olacağım. THY ile bir anlaşmam var, onlar da şanslılar. Biraz daha sonra yapsaydık bu anlaşmayı, onlar daha pahalıya patlayabilirdi. Artık Jose Mourinho değil, Fenerbahçe'nin teknik direktörüyüm" dedi.

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"HOCAMIZ BONKÖR DAVRANDI"

Mourinho'nun açıklaması sonrası arayan giren Ali Koç ise, "Hocamız bu konuda son derece bonkör davrandı. Kendi markalarıyla çakışmadığı takdirde Fenerbahçe'nin her sezon dörder ayrı markayla anlaşma izni var mukavelede. Bazen markalarla kulüp adına bir şeyler yapılması gerekiyor. Hoca onu da kabul etti. Onun için teşekkür etmek istiyorum" sözlerini sarf etti.

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