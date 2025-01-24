Mourinho VAR hakeminden şikayet etti!

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe ile Lyon karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

'VAR HAKEME YARDIM ETMEK İÇİN ORADA"

Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Sözlerine VAR hakeminden bahsederek başlayan Jose Mourinho, “Bence VAR’dan bahsetmem gerekiyor. Orta hakemin sarı kart verdiği pozisyonda VAR hakemi çağırmadı. VAR, hakeme yardım etmek için orada. VAR çağırsa kırmızı kart verecekti. Hakemlerin hata yapmasını kabul edebilirim ama VAR, hakeme yardım etmek için orada. Nikhate’nin kırmızı kartında VAR hakemi çağırdı ve hakem de VAR’a giderek kararını düzeltti. İkinci yarıda da Kumbedi, Sebastian’ı yere indirdi. Atılması gerekiyordu fakat atılmadı. Meslektaşım da kendinin şanslı olacağını düşünecek ki Kumbedi’yi oyundan çıkardı” ifadelerini kullandı.

"KAZANMAK İÇİN GİDECEĞİZ"

Midtjylland deplasmanına kazanmak için çıkacaklarını aktaran Mourinho, “Son oynayacağımız maçta elimizde 11 oyuncu olacak mı bakalım. Nasıl bir takım kuracağız göreceğiz. 9 puanın yeterli olması için pek çok kombinasyona bağlı oluyoruz. Biz oraya galibiyet için gideceğiz” sözlerini sarf etti.

"TARAFTAR HAKKINDA YORUM YAPAMAM"

Taraftar hakkında konuşan Mourinho “Taraftarlardan istekte bulunmak ayrı bir şeydir. Onlar hakkında yorum yapmak farklı bir şeydir. Onlardan ricada bulunmak benim görevim. Onlar hakkında yorum yapmak benim işim değil.” dedi.

"YUSUF BENİM İÇİN ÇOK İYİ BİR OYUNCU"

Yusuf Akçiçek hakkında övgü dolu sözler sarf eden Mourinho, “Yusuf benim için sürpriz olmadı. Kendisine ve vücuduna iyi bakıyor. Antrenmandan sonra ekstra çalışmalar yapıyor. Daha önce de iyi bir oyuncu olacağını söylemiştim. Böyle bir maçta onu sol beke atamazdım. Kendisini daha iyi ve rahat hissettiği pozisyona koydum. Yusuf benim için çok çok iyi bir oyuncu. Benim için sürpriz değil” dedi.

"TUR ATLAMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Jose Mourinho, konuşmasını şu ifadelerle noktaladı: “Şu anda elimizde bir takım var. Eğer turu geçersek elimizde farklı bir takım olacak. Şu an içinde bulunduğumuz durum zor. 10 puan yeterli olabilir. 11-12 puan kesinlikle yeterli olur. Listede yazılı oyuncular var. Onlar da bir sonraki turda listeye yazılabilecekler. Benim için Roma ile Budapeşte’deki finalden sonra bu geride kaldı. Burada Lille, Manchester United ve bugünkü maçta olanlar. Önümüzdeki maçta tur atlamak için elimizden geleni yapacağız. Yapabileceğimize dair umutluyum.