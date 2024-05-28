Mourinho'dan flaş Beşiktaş ve Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, seçilmeleri halinde teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirceklerini açıklamıştı. Portekizli çalıştırıcıyla bir görüşme yaptıklarını söyleyen Aziz Yıldırım, büyük ölçüde anlaşma sağladıklarını ifade etmişti.

Bu sözlerin ardından Beşiktaş cephesinden de sürpriz bir açıklama gelmişti. İkinci Başkan Hüseyin Yücel, Jose Mourinho'nun gündemlerinde olduğunu belirterek, "Yaklaşık 1 ay önce İstanbul'da, Jose Mourinho ile görüştüm. Teklif sonrası bir değerlendirme yapacağını, Beşiktaş'ı takip edeceğini ve geri dönüş yapacağını dile getirdi. Mourinho, bir süre sonra geri dönüş yaptı ve gelmeyi kabul etti" demişti.

Jose Mourinho verdiği röportajda Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yaptığı görüşmeleri ilk kez resmi olarak doğruladı ve açıklama yaptı.

"Fenerbahçe ve Beşiktaş, sizi teknik direktör olarak görmek istiyor. Ne söylersiniz?" sorusuna karşılık Mourinho şu ifadeleri kullandı:

"Bir karar vermem gerekiyor. Şu ana kadar saygısızlık yapmamak için benimle görüşmek isteyen kulüpleri dinledim sadece. Yalnızca Türkiye'den önemli takımlar değil, hem Suudi Arabistan'dan hem Avrupa'dan başka kulüplerle de görüştüm. Her şeyi görüp masaya koyup düşünmeliyim. Hayatımda, kariyerimde yer alan ve benim için önemli olan insanlarla da konuşmalı, danışmalıyım. Birkaç hafta içerisinde bir karar vermem gerekecek. Çünkü artık karar verme vakti geldi."