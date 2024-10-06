Mourinho'dan kızına dillere destan olacak düğün. 3 gün gece sürecek

Mourinho’nun 28 yaşındaki Matilde önümüzdeki hafta sonu dünya evine girecek. Matilde evleneceği kişi ise İngiliz vatandaşı olan Danny Graham. Mou, kızına görkemli bir düğün yaptıracak.

3 GÜN 3 GECE SÜRECEK

Mou’nun kızı Matilde’nin düğünü önümüzdeki Cuma akşam 80 kişilik bir davet ile Casa Museu Jose Maria da Foncesa’da başlayacak. Düğün Azeitao Herdade de Peru isimli bir Portekiz’deki bir çiftlikte yapılacak. Matilde’nin kızının düğünü için her şey titizlikle hazırlandı.

Düğünün 3 gün 3 gece süreceği ortaya çıktı. Bunun nedeninin ise düğüne katılamayanların katılımının sağlanması olarak ifade ediliyor. Düğüne katılacak olan ünlü isimlerin özel jetlerinin Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü teknik adamı Jose Mourinho, 28 yaşındaki kızı Matilde’ye dillere destan olacak bir düğün yaptıracak. havaalanına inecekleri ve buradan özel araçlar ile düğün yerine transfer olacakları ifade ediliyor.

GELİNLİK KİME YAPTIRILACAK?

Mou’nun kızı Matilde’nin gelinliğini kime yaptıracağı ise sır gibi saklanıyor. Mücevherler ise Mou’nun kuyumcu eşi tarafından özel olarak tasarlandı.