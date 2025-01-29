Mourinho'dan Maximin kararı!

Kaynak: SABAH
Mourinho'dan Maximin kararı!

Fenerbahçeli oyuncu Saint-Maximin'in takımdan ayrılması gündeme gelmişti. Teknik direktör Jose Mourinho bu konudaki kararını verdi.

Fenerbahçe'nin sezon başında bir yıllığına kiraladığı Allan Saint-Maximin'in ara transfer döneminde ayrılığı konuşuluyordu. Takımdaki yabancı oyuncunun fazlalığı sebebiyle Maximin ile yolların ayrılabileceği söylenirken Jose Mourinho son kararını verdi.

MOURINHO "KALSIN" DEDİ

Sabah'taki habere göre Mourinho, Saint-Maximin'le yaptığı görüşme sonrası yönetimden oyuncunun kalmasını istedi. Zaman zaman taraftarın tepkisiyle karşılaşan Maximin Mourinho'nun bu kararının ardından moral buldu. Süper Lig'de 16 maça çıkan Saint-Maximin, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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