Mourinho'dan Maximin kararı!

Fenerbahçe'nin sezon başında bir yıllığına kiraladığı Allan Saint-Maximin'in ara transfer döneminde ayrılığı konuşuluyordu. Takımdaki yabancı oyuncunun fazlalığı sebebiyle Maximin ile yolların ayrılabileceği söylenirken Jose Mourinho son kararını verdi.

MOURINHO "KALSIN" DEDİ

Sabah'taki habere göre Mourinho, Saint-Maximin'le yaptığı görüşme sonrası yönetimden oyuncunun kalmasını istedi. Zaman zaman taraftarın tepkisiyle karşılaşan Maximin Mourinho'nun bu kararının ardından moral buldu. Süper Lig'de 16 maça çıkan Saint-Maximin, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.