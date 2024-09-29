Mourinho'dan tarihi protestosu hakkında açıklama

Trendyol Süper Lig’in 7. Haftasında Antalyaspor’u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe’de Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

"OFSAYT DEĞİLDİ"

Bilgisayarı kameranın önüne koyması ile ilgili gelen soruya Mourinho, "Ofsayt değildi. Sol beke bakınca Dzeko ofsayt değil. Bu pozisyon temizdi." dedi.

"BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİRİ"

Szymanski’yi öve öve bitiremeyen Mourinho, "Szymanski şöyle bir oyuncu; harika oynamadığından bile takıma yaptığı katkı çok önemli. Baskıdaki şiddetimizi sağlayan, bunu 90 dakika yapabilen bir oyuncu. Savunma arkasına koşular atan bir oyuncu. Bizim için her zaman çok önemli. Her maç, her dakika oynadığı için zaman zaman yorgun gözükebilir ama bizim için çok önemli biri." ifadelerini kullandı.

"ELİNİZİ ŞIKLATARAK OLMUYOR"

Ne zaman zirvede olacaksın sorusuna isyan eden Portekizli teknik adam, "Her maç aynı soru soruluyor. Ne zaman zirvede olacaksınız, gelişiminiz nasıl falan diye. Ben buna cevap veremem. Çok çalışmamız gerekiyor. Elinizi şıklatarak olmuyor. Herkes hızlı olsun istiyor ama futbol böyle değil. İstikrar gerekiyor." sözlerini sarf etti.

"5 SANİYEDE KARAR VERDİLER"

VAR hakemlerine tepki gösteren Mourinho, "Zor bir maç oldu bizim için. Alex iyi bir takım hazırlamış, sert bir rakipti. Zorluk yaşamayanlar VAR hakemleriydi. 5 saniyede karar verdiler. Stadyum çok sıcaktı. Hava akışı yok gibiydi." dedi.

"UZUN BİR ARA VAR"

Son olarak yaklaşan ara ile ilgili konuşan Mourinho "Derbiden sonra oynadığımız 2 maçı kazandık. Twente maçından sonra bir sonraki maça kadar uzun bir ara var. Bu arada da kızımın düğünü olacak." ifadelerini kullandı.