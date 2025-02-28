Mourinho'nun eleştirdiği Kadir Sağlam'a maç yok

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Mourinho'nun eleştirdiği Kadir Sağlam'a maç yok

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’nun 'Siz bu maçı yönetseydiniz tam bir felaket olurdu.' dediği Kadir Sağlam Süper Lig’de bu hafta görev almadı.

Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası hakem odasına giren ve Vincic'i tebrik ettiğini açıklayan Mourinho, "Maçtan bittikten sonra hakem odasına gittim. Slavko Vincic'e 'Buraya gelip, bu büyük maçı yönettiğiniz için teşekkür ederim' dedim." ifadelerini kullandı.

"SİZ YÖNETSEYDİNİZ FELAKET OLURDU"

Maçın 4. hakemi Kadir Sağlam ile de konuştuğunu söyleyen Mourinho, "Türk hakem de oradaydı. Sonra ona dönüp 'Eğer bu maçı Türk bir hakem yönetseydi, bir felaket olurdu' dedim." sözlerini sarf etti.

Mourinho'nun bu sözlerinin ardından dikkatler Sağlam'ın üzerindeydi. Ancak Süper Lig'in 26.haftasında oynanacak maçlarda hakem Kadir Sağlam'a görev verilmedi.

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