Mourinho'nun gizli taktiğini açıkladı

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin efsane futbolcularından ve kaptanı John Terry, bir dönem birlikte çalıştığı Jose Mourinho ile ilgili bir anısını anlattı.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olan Mourinho'nun gizli taktiğini açıklayan Terry, yaptığı röportajda, ''Bir yıl önce Chelsea ile ligi kazanmıştık. Ben ve Gaz (Gary) Cahill hazırlık kampına katılmıştık. Birkaç büyük isim transfer etmiştik. Topa hakim olma idmanı yapmıştı. Ben ve Gaz topu orta sahaya oynuyorduk. Ben ve Gaz topu atıyoruz ama araya giriyorlar. Golleri yiyoruz. Antrenmanı durdurdu. Ben kaptandım. Gaz ikinci kaptandı. Önceki sene ligi kazanmıştık.

'Siz ikiniz s...ktirip gidebilirsiniz' dedi. Gidip Varane'ı alacağım. Yanına da dünyanın en iyisi başka bir savunmacı alacağım. 100 milyon harcayacağım. Siz ikiniz kulübede oturup onları izlersiniz.' Gaz ile ben böyle kaldık. Geçen sene ligi kazandık. Buna inanamadık. Gaz'la birbirimize baktık. Tamam başlıyoruz dedim. Size yemin ederim. Antrenmanın geri kalanında Gaz'la tek yaptığımız herkesin canına okumaktı. Yeni oyuncular şöyle oldu: Aman Tanrım, az önce kaptanı ve ikinci kaptanı fırçaladı. Buranın patronu o. Sonra Gaz'la sahadan çıkarken ellerini omzumuza koydu. İşte bu yüzden benim kaptanım ve ikinci kaptanımsınız. Bizden en iyi performansımızı alıyordu. Gerçekten inanılmazdı.'' ifadelerini kullandı.

CHELSEA İLE SAYISIZ KUPA KAZANDI

Şu anda Leicester City'de yardımcı antrenör olarak çalışan Terry, 2001-2017 yılları arasında 16 yıl formasını giydiği Chelsea'de 1 Şampiyonlar Ligi, 5 İngiltere Premier Lig, 1 UEFA Avrupa Ligi, 5 İngiltere Kupası ve 3 İngiltere Lig Kupası kazandı.

Bu kupaların büyük bir kısmını Jose Mourinho ile birlikte kazandı.

Jose Mourinho, 2004-2007 ve 2013-2015 yılları arasında Chelsea'yi çalıştırdı.