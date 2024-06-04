Mourinho'nun kararı taraftarı çıldırttı

Trendyol Süper Lig'de sezonun 2. sırada bitirilmesinin ardından İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de takımın başına Jose Mourinho getirildi.

Pazar günü Ülker Stadyumu'nda on binlerce taraftarın önünde imzayı atan Portekizli teknik adam çalışmalara başladı.

TESİSLERE GİTTİ

Mario Branco ile Can Bartu Tesisleri'ne giden deneyimli teknik adam personel ile tanışıp bilgi aldı.

Jose Mourinho ile taktik tahtası önünden bir fotoğrafını paylaşan Mario Branco altına "çalışmalar sürüyor" dedi.

TAKIMI 3'LÜ SİSTEME GÖRE DİZDİ

Branco'nun bu paylaşımı ilk etapta beğeni yağmuruna tutulurken bazı dikkatli taraftarların gözünden bir detay kaçmadı.

Mario Branco'nun paylaştığı tahtada Mourinho'nun takımı 3'lü sisteme göre konumlandırdığı görüldü

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Vitor Pereira ve Jorge Jesus döneminden 3'lü sisteme aşina olan ancak pek güzel deneyimler yaşamayan taraftarlar tepki gösterdi.

Tahtanın resmini sosyal medyada paylaşan sarı-lacivertli kullanıcılar henüz net bir şey olmamasına rağmen Mourinho'dan 3'lü sistemden uzak durmasını istedi.