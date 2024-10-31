Mourinho'nun transfer listesi belli oldu: İstediği oyuncular tartışmasız dünya yıldızı

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de ocak ayı gündemi 10 numara transferi olacak.

Fanatik'te yer alan habere göre sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde 10 numara pozisyonunu güçlendirmek istiyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin listesinde ise Arda Güler, Paulo Dybala ve Anderson Talisca olduğu iddia edildi.

Real Madrid'in Arda Güler'i kiralamayı düşünmesi durumunda sarı-lacivertlilerin teklif yapmak için hazır olduğu belirtildi.

Ancak bu transfer şimdilik sadece bir "hayal" olarak görülüyor. Fırsat çıkması durumunda ise Fenerbahçe, Arda Güler için tüm imkanlarını seferber edecek.

Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer ismin ise Roma'dan ayrılmak üzere olan Paulo Dybala olduğu öne sürüldü.

Sözleşmesi biteceği için yaz transfer döneminde futbolcuyu bedava göndermek istemeyen Roma, ocak ayında Dybala'yı satmayı tercih edecek.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun Romalı yetkililerle bir görüşme gerçekleştireceği belirtilirken, sarı-lacivertlilerin en büyük kozunun Jose Mourinho olduğu vurgulandı.

Jose Mourinho'nun ise daha önce transferine onay vermediği Anderson Talisca için ise karar değiştirdiği iddia edildi.

Haberde sarı-lacivertlilerin Arda Güler ve Paulo Dybala transferinde mutlu sona ulaşamaması durumunda Talisca için harekete geçeceği belirtildi.