Mourinho'yu İstanbul'a getiren jet bakın kimin çıktı

Fenerbahçe ile anlaşma sağlayan ünlü teknik direktör Jose Mourinho özel jetle İstanbul'a gelmiş ve dünya basını gelişmeleri yakından takip etmişti.

Londra'da Real Madrid ile B.Dortmund arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'ni izleyen Mourinho2nun İstanbul'a nasıl geldiğine ait detaylar ortaya çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dünyaca ünlü teknik adamı Fuat Tosyalı'nın özel jetiyle Londra'dan İstanbul'a getirttiği anlaşıldı.

Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı'ya ait Falcon 2000S model özel jetin piyasa değeri 28 milyon dolar olarak biliniyor.

20 metre boyundaki bu jet, 1996 yılından itibaren sadece 310 kez üretilmiş.

Tosyalı, bu gelişmiş jeti 2013 yılında satın almış ve o dönemde üretimi yeni sona eren Falcon 2000S'in ilk sahiplerinden biri olmuş.

Fenerbahçe'nin, Mourinho'nun İstanbul ziyareti için Tosyalı'nın jetini kiraladığı anlaşıldı.

Tosyalı'nın özel jeti, 2 mürettebat ve 8 yolcu kapasitesine sahip olup, 6554 kilometre uçuş menziline sahip.

FUAT TOSYALI KİMDİR?

Fuat Tosyalı, 3 ayrı kıtada 40 üretim tesisi ve 15.000'e yakın çalışanı ile dünya demir çelik devleri arasında yer alan, Tosyalı Holding'in kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır.

Fuat Tosyalı aynı zamanda Türkiye’nin en köklü ticari ve askeri araç üreticilerinden biri olan BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını da 2021 yılından beri sürdürmektedir.

Fuat Tosyalı, Tosyalı Holding bünyesindeki görevinin yanı sıra, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Üyeliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkanlığı ve Senegal İş Konseyi Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Vergi Konseyi Yönetim Kurulu Üyeliği ve TOGG ( Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürütüyor.

Fuat Tosyalı, 50 yılı aşan kariyerinde kamu, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası örgütleri tarafından defalarca ödüllendirildi.