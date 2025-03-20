Mozambik grup liderliğine yükseldi

Mozambik, Kahire’de oynanan mücadelede 10 kişi kalan Uganda’yı 3-1 mağlup ederek G Grubu’nda liderliğe yükseldi. Maça hızlı başlayan Mozambik, Pepo’nun iki golüyle üstünlüğü yakaladı. Uganda, Muhammad Shaban’ın golüyle eşitliği sağlasa da Denis Omedi’nin kırmızı kart görmesi işleri zorlaştırdı. İlk yarının sonunda Stanley Ratifo’nun golü skoru belirledi.

Maça etkili başlayan Mozambik, henüz üçüncü dakikada öne geçti. Pepo, köşe vuruşundan doğrudan kaleye gönderdiği şutla takımını 1-0 öne taşıdı. Ancak Uganda, bu gole hızlı bir yanıt verdi. Yedinci dakikada Muhammad Shaban’ın kafa golü skoru 1-1’e getirdi ve maç yeniden başladı.

Eşitliği yakalayan Uganda, Mozambik’in ataklarına karşı koymakta zorlandı. Dakikalar 16’yı gösterdiğinde, Pepo bu kez ceza sahası içinde bulduğu fırsatı gole çevirerek takımını tekrar öne geçirdi. Uganda, bu golün ardından toparlanmaya çalışırken, 38. dakikada Denis Omedi’nin doğrudan kırmızı kart görmesiyle büyük bir darbe aldı. Bir kişi eksik kalan Uganda, ilk yarının son anlarında savunmada açıklar vermeye başladı.

İlk yarının uzatma dakikalarında Mozambik farkı ikiye çıkardı. Stanley Ratifo, soğukkanlı bir vuruşla topu ağlara göndererek skoru 3-1’e taşıdı. Bu gol, Uganda’nın geri dönüş umutlarını iyice azalttı. İkinci yarıda Mozambik, skoru korumaya odaklanırken, Uganda eksik kadrosuyla rakibine karşı etkili bir hücum geliştiremedi.

Bu galibiyetle Mozambik, G Grubu’nda üç puan farkla zirveye yerleşti. Gruptaki bir diğer önemli mücadelede Cezayir, Botsvana ile karşı karşıya gelecek. Mozambik’in liderliğini sürdürüp sürdüremeyeceği, Cezayir’in alacağı sonuca bağlı olacak.