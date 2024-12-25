Mozambik sokaklarına anarşi hakim: En az 56 Ölü, 380 yaralı

Kaynak: Haber Merkezi
Mozambik sokaklarına anarşi hakim: En az 56 Ölü, 380 yaralı

Mozambik’te seçim sonuçlarının açıklanmasından iki gün sonra ülkede kaos büyüyor. Şiddet olaylarında en az 56 kişi yaşamını yitirdi, 380 kişi yaralandı. Güvenlik güçleri ve göstericiler arasındaki çatışmalar sürerken, komşu Güney Afrika arabuluculuk önerisinde bulundu.

Mozambik’te 9 Ekim 2024 seçimlerinin ardından sonuçların açıklanmasıyla ülke genelinde tansiyon yükseldi. Anayasa Konseyi, iktidardaki Frelimo Partisi’nin adayı Daniel Chapo’nun %65 oyla zafer kazandığını duyurdu. Ancak muhalefet lideri Venâncio Mondlane, bu sonuçları reddederek seçimlerin manipüle edildiğini iddia etti. Mondlane, 15 Ocak’ta kendisini başkan ilan edeceğini açıklarken, bu süreçte yurtdışında bulunuyor.

Başkent Maputo başta olmak üzere Beira ve Nampula şehirlerinde şiddet olayları hızla yayıldı. Göstericiler, hükümete ve Frelimo’nun binalarına saldırırken, mağazalar yağmalandı, araçlar ve kamu binaları ateşe verildi. Kaos sırasında Maputo’da bir cezaevine yapılan baskında 86 mahkûm kaçarken, diğer bir hapishaneden yüzlerce kişinin firar ettiği bildirildi.

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PROTESTOLARIN BOYUTLARI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Protestolar, Maputo’da kamu düzenini felce uğratırken, şehirde yollar kapatıldı, elektrik hatları tahrip edildi ve bankalar soyuldu. Hükümet, polisin yanı sıra askeri özel birlikler ve sınır güvenlik güçlerini görevlendirerek olayları kontrol altına almaya çalışıyor. Ancak, birçok başkent sakini, Noel günü evlerinden çıkmayarak güvende kalmayı tercih etti.

Muhalefet lideri Mondlane, destekçilerine barışçıl protestolar yapmaları çağrısında bulunurken, Güney Afrika, tarafları diyaloga davet ederek arabuluculuk teklif etti.

MOZAMBİK’İN KIRILGAN SOSYOEKONOMİK YAPISI

35 milyonluk nüfusa sahip Mozambik, yoksulluk, kötü yönetim ve iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele ediyor. Frelimo Partisi, 1975’te bağımsızlığını kazanan ülkede 49 yıldır iktidarda bulunuyor. Ancak her beş yılda bir düzenlenen seçimler, sıklıkla şiddet ve tartışmalarla gölgeleniyor.

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