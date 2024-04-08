Mozambik'te feribot battı. En az 94 kişi öldü

Mozambik’te batan teknede en az 94 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre balıkçı teknesinden dönüştürülen yolcu teknesinde 100’ün üzerinde yolcu bulunuyordu.

Yolcuların, Nampula’da kolera salgını olduğu iddiası üzerinden bölgeden kaçmak için tekneye bindiği öğrenildi.

Feci kazadan kurtulan 5 kişi hastanede tedavi altına alınırken 26 kişinin kaybolduğu öğrenildi.

Nampula bölgesi, geçtiğimiz ocakta alevlenen kolera salgınından en çok etkilenen bölgelerden biri olmuştu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) verilerine göre Ekim 2023’ten bu yana Mozambik’te 13 bin 700 vaka tespit edilirken 30 kişi de hayatını kaybetti.