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  • Sipariş götürdüğü evin piyanosunda Türk Marşı'nı muhteşem çalan kuryeye büyük davet

Sipariş götürdüğü evin piyanosunda Türk Marşı'nı muhteşem çalan kuryeye büyük davet

Sosyal medyada yayınlanan bir getir kuryesinin "kusursuz" şekilde piyano çaldığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Getir firmasının kurucusu Nazım Salur, konu ile ilgili "Böyle bir yeteneğe destek olacağız, şirkete davet ettik" dedi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 08:44
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Mozart'ın Türk Marşı'nı muhteşem çalan kuryeye büyük davet

Sipariş götürdüğü evin piyanosunda Türk Marşı'nı muhteşem çalan kuryeye büyük davet
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Odatv'nin haberine göre, Getir firmasında kurye olarak çalışan bir kişi sipariş teslimatı yaptığı yerde piyanoyu görünce çalmak istedi. İzin istedikten sonra piyanonun başına geçen kurye Wolfgang Amadeus Mozart’ın Türk Marşı’nı çaldı.

O anları cep telefonuna kaydeden bir kişi mini konseri sosyal medyada paylaştı. Söz konusu getir kuryesinin piyano performansı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Getir firmasının kurucusu Nazım Salur da gündem olan video ile ilgili bir açıklama yaptı.

Salur, “Bravo, arkadaşımızla konuştum. Hiç ders almadan kendisi öğrenmiş. Böyle bir yeteneğe mutlaka destek olacağız. Yarın şirkete davet ettik” dedi.
Getir kuryesinin piyano çaldığı anlar sosyal medyada binlerce kez izlendi.

 

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ALI
11.01.2023 09:38
ALMAYAYA BIR IKI BIR IKI TAYIBIN COUCUKLARI TORUNLARI DA AVRUPADA AMERIKADA SARAYLARDA AGLANACAK HALIMIZE GULELIM MI AGLAYALIM MI?  
 
Ali
11.01.2023 09:35
Böyle insanlar ülkemizde değer görmez. Burası Türkiye be yaavvv  
 
yapay çiçek
11.01.2023 09:19
bu ülkede doğal yollarla asla bi yere gelinmez.  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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