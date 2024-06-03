Mr. Beast YouTube abone rekoru kırdı

Youtube dünyasının ‘kralı’ Mr. Beast, yine rekora imza attı. Hemen hemen her dile çevirdiği kanalıyla zirveye ulaştı. 26 yaşındaki YouTuber Mr. Beast, dünyanın en çok aboneye sahip insanı oldu.

Gerçek adı Jimmy ‘MrBeast’ Donaldson, olan Mr. Beast, 1 Haziran 2024 itibariyle 266 milyon 707 bin aboneye ulaştı.

Yaptığı büyük çekilişlerle adını duyuran Mr. Beast, T-Series’i geçerek YouTube abone rekorunu da kırmış oldu.

Mr. Beast’in YouTube abone rekoru, Elon Musk’ın da dikkatini çekti. Musk, X hesabından MrBeast’i tebrik eden bir paylaşım yaptı.

MR. BEAST KİMDİR?

7 Mayıs 1998’da doğumlu olan Jimmy Donaldson, ilginç ve eğlenceli içerikler üreterek tüm dünyada büyük bir popülarite kazandı. Kanalında yaptığı değişik yarışmalar ve pahalı ödüllerle herkesin dikkatini çekti.

Yardımseverliği ile de tanınan Mr. Beast sokaklarda insanlara hem yardım edip hem de para dağıtarak farkındalık yaratmıştır.